心血管相關疾病對國人生命威脅遠超過癌症，如何預防是重要的議題。對此，聯安診所營養師徐景宜分享，可透過平時飲食來保護心血管健康，並推薦10種「好心食物」，包含五色蔬菜、全穀類、豆類製品、洋蔥、深海魚和堅果、黑木耳、新鮮水果、綠茶、橄欖油和燕麥。上述食物對於血管栓塞、動脈硬化等心血管疾病的預防皆很有助益，堪稱血管的清道夫。

徐景宜在「聯安醫周刊」撰文指出，現代人生活、飲食多以外食為主，再加上抽菸、喝酒、少運動等不良習慣，恐讓心血管疾病提前報到。此時，可透過日常飲食來保護心血管健康，她並推薦下列10種食物，含有水溶性纖維、蒜素、植物固醇等對心血管有益的營養素，值得民眾參考：

1、五色蔬菜：蔬菜中的類胡蘿蔔素、葉酸、植化素、植物固醇皆有保護心臟健康的作用，有助降低血中膽固醇與心血管疾病風險。

2、全穀類：未精製的全穀類，含有豐富的纖維質、維生素B群、礦物質等多種營養素，可降低心血管疾病風險並提高身體免疫力。

3、豆類製品：黃豆含豐富的膳食纖維、卵磷脂、大豆異黃酮、植物固醇等，可助降低膽固醇、抑制膽固醇形成，預防動脈硬化。

4、洋蔥：含蒜素、前列腺素A、硫化物，能抗氧化、保護心血管、降低血液濃度及血脂、預防血管栓塞、防止動脈硬化。

5、深海魚與堅果：深海魚及亞麻籽、核桃等堅果，富含多元不飽和脂肪酸Omega-3及EPA、 DHA，可降低三酸甘油脂，避免脂肪堆積，減少體內發炎導致血管壁增厚，引發心肌梗塞。

6、黑木耳：含水溶性纖維、多醣體、維生素B2及鐵、鈣等礦物質，可刺激腸道蠕動，幫助排便、預防便秘，降低膽固醇。

7、新鮮水果：例如蘋果、芭樂、葡萄、香蕉等水果，皆含膳食纖維、維生素、礦物質，可避免膽固醇在血管中堆積，協助身體抗氧化、抗發炎。

8、綠茶：含有兒茶多酚、綠茶素，有很好抗氧化力，可幫助減缓血糖上升、降低血脂、膽固醇、抑制血栓形成，從而保護心血管健康。

9、橄欖油：富含健康的單元不飽和脂肪酸、橄欖多酚，可抑制體內發炎反應，防止血管鈣化與膽固醇堆積，降低血管栓塞的風險。

10、燕麥：富含維生素B群和多種礦物質；還含有β-聚葡萄糖，可助調節血糖、血脂，幫助腸胃蠕動，維持心血管健康。