在職場中，總是有些人特別受到重用，《搜狐網》盤點十二星座，其中獅子、巨蟹、天秤3星座以脾氣好、能力強見長，他們擅打團體仗，也能獨立作戰，深受公司倚重，堪稱是職場不倒翁。

▌獅子座

獅子在職場中表現不俗，他們不僅脾氣好，而且能力強，總是得到同事和上司的認可。獅子的領導能力是與生俱來的，他們非常自信，對於工作中的挑戰能夠積極應對，即使遇到挫折，也不會輕易放棄，直到達成目標，這種堅韌精神也是他們在職場上歷久不衰的原因之一。

▌巨蟹座

巨蟹具有優秀能力，不僅表現在脾氣和溝通能力上，更在工作中展現出細膩和耐心的一面。他們脾氣非常好，善於與人相處，無論是團隊合作或獨立執行專案，都能勝任愉快。在工作中，巨蟹會認真分析情況，根據不同情境做出正確的決策，這種細緻入微和敏銳洞察力，讓他們在職場上表現出色。

▌天秤座

天秤脾氣溫和，擅長與人打交道，能在辦公室保持良好關係，形成融洽的工作氛圍。在處理人際關係方面，天秤擅長平衡各方利益，求同存異，使得合作得以順利進行。在工作中，天秤充分發揮專業能力，盡心盡力地完成每一項任務，他們嚴謹的工作態度和卓越的執行力，贏得了上司的認可和重用，讓他們在職場中大放異彩。