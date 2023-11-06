Fed持續將政策利率維持在5.25%～5.5%，這是在6月會議後，2023年第三度暫停升息，也是本次升息周期中首度連續兩次會議暫停升息，雖然Fed主席鮑爾會後發言仍保留了未來再次升息的可能性，以防通膨繼續攀升，但其談話使美債殖利率回落，市場預期美升息已到了強弩之末。

債券投資的「時機點」相當重要，隨著Fed升息趨近終點，九檔長天期美債ETF在10月明顯爆量，不讓老大哥專美於前，今年8月甫上市的00931B當月日均量達20755張，月總量衝到近40萬張。從受益人數來看，00931B也展現高人氣，月增幅雙位數、達23.72%，單月湧入12158人的新粉絲力捧。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，近期10年期美債殖利率兩度觸及5%後順利拉回，顯示短線殖利率漲幅已大，吸引長線投資買盤進駐；惟本次利率會議仍保持高利率將維持一段期間的基調與升息空間，因此預期殖利率仍將維持相對高檔，此外，在經濟數據公布時易波動加劇，須至有明確降息訊號出現，債券價格才可望趨穩，因此建議投資人以定期定額或分批買進方式進行佈局，靜待後續降息來臨。

三檔10月當月日均量突破兩萬張的長天期美債ETF，其中，兩檔成立已經6年，唯有統一美債20年ETF今年8月才掛牌，堪稱新生代人氣王。