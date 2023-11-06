11月初大陸氣候快速進入冬天，大陸中央氣象台6日6時繼續發佈暴雪橙色預警、寒潮藍色預警和大風藍色預警。

在暴雪橙色預警部分，預計6日8時至7日8時，在內蒙古東南部、黑龍江中東部和南部、吉林大部、遼寧中北部等地部分地區有大到暴雪，其中，內蒙古東南部、黑龍江東北部和南部、吉林中西部等地部分地區有大暴雪，局地特大暴雪（30至40毫米）。上述部分地區新增積雪深度10至20公釐，局地可達30公釐以上。

據澎湃新聞引述中央氣象台首席預報員方翀表示，這次降雪強度總體非常強，局地有特大暴雪，尤其在黑龍江東南部，雨雪量可能會突破歷史同期極值，極端性相當強。

而寒潮藍色預警則受強冷空氣影響，預計6日8時至7日20時，內蒙古東部、東北地區中南部、黃淮東部、江淮東部和南部、江南東部等地大部將先後降溫6至8℃，其中，內蒙古東南部、東北地區中南部等地部分地區降溫可達10到14℃，最低氣溫0℃線將位於河北北部、天津北部、山西南部至陝西關中平原、甘肅東南部一帶。

長江中下游以北地區有4～6級偏北風，陣風7～9級，局地可達10級；6日至7日夜間，渤海、黃海、東海等海域有7～8級風，最大陣風9～11級。

至於大風藍色預警部分，則預計6日8時至7日8時，內蒙古東南部和中西部、黑龍江、吉林中西部、遼寧等地將有5～6級、陣風7～9級、局地10級的大風；渤海、渤海海峽、黃海大部海域、東海北部海域、台灣海峽、南海東北部海域將有7～8級、陣風9級的大風、其中渤海海峽、黃海北部和中部的部分海域風力可達9級、陣風10～11級。