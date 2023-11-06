德國警方表示，一名攜帶武器的父親將4歲女兒扣為人質，並闖入漢堡機場對空鳴槍，導致機場航班一度無法起降，經過數小時談判後，他今天在沒有抵抗的狀態下向警方投案。

這名35歲的土耳其父親昨晚帶著孩子駕車衝進漢堡機場停機坪，並將車子停在一架土耳其航空（Turkish Airlines）飛機底下。他與孩子母親發生監護權糾紛後，打算帶著孩子登機前往土耳其。

警方說，這名男子突破機場安檢後闖入停機坪，對空鳴槍2次，並將兩個燃燒瓶扔出車外。

德國警方今天在前稱推特（Twitter）的社媒平台X發文說：「人質挾持事件已經落幕。」

文中表示：「這名男子帶著女兒下車，在未抵抗的狀態下向警方投案。」警方還說，孩子「看似健康無虞」。

除了大批警力，心理專家、談判人員和快速反應小組都來到了德國北部的漢堡機場。

當局表示，據信這起事件背後原因是有關於孩子的監護權糾紛。這名男子的妻子撥打緊急求救電話，告訴警方她的孩子被綁架了。

警方說，這名心理狀況不佳的男子昨天從孩子母親位於施塔德市（Stade）的住處強行帶走女兒後，駕車前往漢堡機場。

警方表示，雙方以土耳其語進行長時間談判，並宣稱這名父親據信「持有已裝上彈藥的武器，或許還有爆裂物」。

這名男子起初要求讓女兒與他一起飛往土耳其。

在談判過程中，警方表示女童身體狀況看似良好，但未提到她的精神狀態。

這名父親2022年3月曾為綁架女兒，並將她帶往土耳其一事接受調查。警方表示，孩子母親後來在土耳其找到女兒。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1121106