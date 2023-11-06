台北大巨蛋將在11月14日、18日舉辦預備賽，其中18日的「Home Run臺北大巨蛋預備賽」民眾可免費進場，開放1萬3000個座位。遠雄集團表示，身高115公分以上1人1票、憑票入場，民眾可於11月10日中午12時至11月17日晚間11時59分，透過「拓元售票系統」線上索票，每個帳號限索取2張票券，數量有限、索完為止。

遠雄集團委託中華民國棒球協會規畫、執行預備賽，14日由4支甲組勁旅進行閉門比賽；18日「Home Run台北大巨蛋預備賽」則開放民眾索票入場，預計開放1萬3000個座位，由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊對戰。

遠雄集團說明，「Home Run台北大巨蛋預備賽」開放球迷免費進場，身高115公分以上1人1票、憑票入場，可於11月10日中午12時至11月17日晚間11時59分，透過「拓元售票系統」線上索票，每個帳號限索取2張票券，數量有限、索完為止。

遠雄集團提醒，此賽事無電子票券，索票訂單成立後，務必至全台ibon機台領取實體票券，線上索票完成訂單後2小時內未完成取票者，系統將票券重新釋出。

遠雄集團表示，每筆索票便利商店酌收取票手續費30元，不可重複索取，而且此賽事不是商業售票活動，一旦確認領取票券，不接受退票，包含ibon取票手續費、現場取票手續費，票券亦嚴禁轉售。

遠雄集團指出，相關索票方式以拓元售票系統規定為主，欲線上索票者，請參考「拓元會員加入辦法」，需進行手機驗證，才可開始索票，如有任何問題，請洽拓元售票系統。