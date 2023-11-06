台中市前市長胡志強女兒胡婷婷2016年與律師老公Adam結婚，生下一子；昨（5）日胡志強在臉書曬出混血孫子的照片，自豪表示自己與孫子感情超好，而照片曝光後，引起網友討論紛紛大讚「好萌啊」。

胡志強昨（5）日在臉書曬出混血孫子的照片，可見胡志強外孫頂著一頭褐色捲毛短髮，穿著綠色針織外套，精緻的五官搭配燦笑，超可愛模樣讓網友瞬間融化，而胡志強也在文案中寫道：「外孫不小心長大了！與我感情超好，他的笑容也像我小時候一樣燦爛！」照片曝光後，許多人紛紛留言「真的好帥好可愛」、「真可愛五官很漂亮」、「顏值100分，超帥氣！」。

胡志強曬混血金孫正臉照。（圖／擷取自胡志強臉書）

事實上，胡婷婷在與現任老公結婚前，曾與雙胞胎男團Soler成員Julio（Giulio Acconci）交往，兩人雖有舉行婚禮但未登記，2016年和相識已久的同學也就是現任丈夫Adam重逢進而交往，2018年生下兒子，目前定居美國。

然而，胡志強5年前也曾在臉書曬出混血孫的滿月照，胡志強開心寫下：「我真的很幸福」如今胡志強再曬出外孫近況照片，已長成一個小帥哥的模樣。