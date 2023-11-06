建準前3季合併營收為96.49億元，年減6.05%，營業毛利為26.91億元，年增19.75%，合併毛利率為27.89%，年增6.01個百分點，營業淨利為11.59億元，年增53.48%，營業淨利率為12.01%，年增4.66個百分點，稅後盈餘為10.96億元，年增35.35%，每股盈餘為4.32元，其中第3季受到大陸昆山廠區缺工及AI伺服器客戶缺料影響，單季稅後盈餘為3.86億元，季減10.57%，單季每股盈餘為1.49元。

美國祭出新AI晶片禁令、GPU規格發展、供貨數量、加上目前GPU供應鏈沒有那麼順暢，導致大型業者開發ASIC IC，這部分開發是不是順暢等因素，為明年AI伺服器市場增添變數，不過建準仍看好AI伺服器前景，以及建準在AI伺服器領域的成長，吳晉賜表示，AI應該是很確定的趨勢，無論主流怎麼發展，AI伺服器佔比一定會往上提高，而且可以確定的是，這些都需要建準的風扇。

隨著各大雲端品牌廠加入AI伺服器軍備賽，AI伺服器佔建準營收比重從第1季的低於5%逐步爬升到第2季末約10%、第3季末約佔10%到15%，建準預期，第4季AI伺服佔比會再升高一些。

展望明年，吳晉賜表示，明年AI伺服器及汽車不錯，NB也自谷底翻揚，加上經銷商預期明年第2季起回升，明年應該是還不錯的一年，毛利率也是正向。

1家美系外資最新報告指出，建準預期伺服器、筆記型電腦和汽車將是2024年成長動能，明年傳統伺服器亦會恢復年成長，汽車相關產品未來3到5年每年將翻一倍，公司對2024年持樂觀態度，認為有利產品組合將推動毛利率上升趨勢，我們預期，建準2024年營收將年增 11%，毛利率將年增1.3個百分點至29.6%；由於產品組合推升毛利率，美系外資也微幅調高建準2023年/2024年/2025年獲利預估3%/4%/2%，維持建準「建議加碼」評等，目標價136元。

另一家美系外資亦維持建準「建議加碼」評等，目標價160元，日系外資則維持建準「買進」評等，目標價為141元。