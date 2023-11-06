原住民有「茂林族」？ 2失聯移工身份露餡直喊Go Home

高市鳳山分局員警4日攔查一輛未亮燈的休旅車時，發現女駕駛車上有 32歲的「DANI」與30歲的「小瑪」，面對員警訊問2人口齒不清、並帶有特殊口音，一開始員警以為2人是原住民，沒想到問他們是什麼族的？2人竟表示自己是「茂林族」，逃逸移工的身分秒露餡，讓警察傻眼表示「回家而已，Go Home」。細查2人身分後，發現2人分別於2021年12月及2020年2月被通報的印尼籍失聯移工，警方現場也上銬帶返所，詢後也將2男依違反入出國及移民法帶往移民署專勤隊歸案。

孫姓女駕駛4日載著2名逃逸移工，結果因為後車燈壞掉遭到員警攔查，攔查時員警也盤查後座身分，沒想到2人口齒不清並帶有獨特口音，讓員警質問「你是原住民喔？」這時2名逃逸移工也就順水推舟的回答「是」，不過員警早就察覺有貓膩，接著問是「哪一族的？」沒想到其中1明確語出驚人說「茂林族」，立刻被員警識破馬腳。

員警聽到2名荒唐的回答後，告訴他們「就回家而已，Go Home、Go Home」，隨後細查2人身分後，發現2人分別於2021年12月及2020年2月被通報的印尼籍失聯移工，警方現場也上銬帶返所，詢後也將2男依違反入出國及移民法帶往移民署專勤隊歸案。