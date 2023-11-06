台啤永豐雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」在網羅艾融、Nia、馬妹及笑笑等陣容變得更香後，6日再宣布大咖降臨，台中「微醺感女神」牛奶(王儷潔)暴動加盟，12月2日主場開幕戰就將亮麗登場！

曾任職籃啦啦隊長的牛奶，不僅舞技高超容貌皎好，再加上魔鬼身材，擁有龐大粉絲關注愛相隨，是職籃啦啦最火辣完美典範，更是美麗與運動的最佳結合。

能成為「浪LIVE電豹女」一份子，牛奶興奮地説：「我的個性比較活潑，喜歡在舞台上把歡樂與活力帶給大家，很感謝台啤永豐雲豹球團給我這個機會，加入浪LIVE電豹女這個大家庭後我會好好加油，展現無我精神，一起幫球員應援，電豹對手！」

台啤永豐雲豹球團除看中牛奶的高人氣外，熱愛表演且活潑熱情更是邀請入隊主因之一，球團表示，牛奶個人表演魅力不同凡響，電豹女團隊正需要這樣多元面向的超強戰力，而牛奶的電豹女首秀將於12月2日本季主場開幕戰上演，歡迎豹寶們共襄盛舉！