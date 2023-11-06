藝人瑞莎（中）8月17日於新北市修德國小舉辦「第一屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽」，參賽選手來自許多國家，包括美國、泰國、韓國、烏克蘭等，總共有221名選手。（中時資料照）

2024大選將至，傳出民進黨有意將2019年放棄烏克蘭國籍並取得我國身分證的藝人瑞莎列入不分區立委的名單。對此，資深媒體人黃揚明表示，依《國籍法》規定，新住民歸化我國籍後，滿10年才有參選立委資格，因此瑞莎無參選2024大選的資格。

《鏡週刊》今（6）日報導指出，瑞莎在民進黨不分區立委的討論名單中，瑞莎不僅是藝人也是新住民，還成立體操協會，並屢次帶領台灣小朋友出國比賽爭光，所代表的多元身分是被看中的主因。

對此，黃揚明今在臉書表示，瑞莎原籍烏克蘭，2013年取得中華民國永久居留證，2016年底取得國籍，2019年放棄烏克蘭籍取得身分證。然而，依《國籍法》規定，新住民歸化我國籍後，滿10年才有參選立委資格，「所以這題不用再討論了，瑞莎無參選2024大選的資格」。

針對瑞莎獲綠營討論不分區立委，其經紀人則回應稱「沒有接到聯繫」。