台灣研發中心成立之初聚焦顯示器硬體開發，並跨足多元產品線，如投影機、智慧互動電子白板和手寫液晶顯示器等。2016年ViewSonic逐步轉型為解決方案公司、跨入教育科技領域，設立軟體研發團隊。ViewSonic營運長韓敏珠指出，要真正促成教育產業數位轉型升級，硬體只是基礎，便捷和豐富功能的軟體和教學內容才是關鍵。當時組成特別小組，實際踏遍校園，讓軟體工程師們能第一線了解使用者期望、開發真正能解決教學痛點的解決方案。 隔年，台灣軟體研發團隊推出公司首款自研發軟體myViewBoard，專為互動教學與協作設計，如今在全球突破1000萬註冊用戶。

ViewSonic AI研發團隊於今年正式成立，現階段有兩個目標，一是以AI賦能教學軟體，二是以智慧物聯網為硬體加值。智能顯示暨解決方案事業部總經理陳鴻志說明，今年上半年研發團隊已運用電腦視覺結合IoT感測器，偵測教室內的學生學習狀況和教學環境，並結合遠端管理系統讓校方能更便利、即時的掌握學生參與度與學習品質，打造更優質的學習環境。同時，也整合生成式AI到既有的教學軟體，協助老師提高效率、打造個性化的教學方案，提升教學質量和學習成效。除了持續深化教育科技領域，也瞄準智慧辦公趨勢，利用機器學習、語言模型等技術推出新軟體，增加開會效率、促進團隊合作。