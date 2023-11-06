市場法人表示，IMF預估明年多數新興國家的經濟成長將高於先進國家，成長動能強勁，有望帶動新興債後市行情，對於想入手新興債機會的投資人而言，現在是布局新興市場債的好時機。本月債券ETF除息日大部分都訂在11月16日，最後買進日為11月15日，想參與配息的投資人，可留意相關時程。

進一步了解，群益投等新興公債ETF(00756B)為國內規模最大的投資等級新興公債ETF，聚焦在流動性極佳的投資等級新興國家公債，安全性與信用品質更甚新興公司債，在目前不論是央行貨幣政策態度、總體基本面與評價面均支持的情況下，投資等級新興公債長期持有勝算高、坐擁優質息收，年化配息率水準優異且與台股高息ETF相仿，每季配息機制更提供投資人穩定的現金流，為投資人資產配置的存股新選擇。此外，群益投信11月尚有00860B群益1-5Y投資級債、00755B群益投資級公用債、00754B群益AAA-AA公司債、00794B群益7+中國政金債等共5檔債券ETF除息，預估年化配息率在4.08%~6.58%。

群益投等新興公債ETF(00756B)經理人洪慧珊表示，評價面而言，投資等級的新興國家主權債收益率將近7%，已明顯高於過去10年平均4.5%，相當具有吸引力，且投資等級新興債的安全性高於非投資等級新興債，非常適合在總體大環境不確定時做資金的配置，基本面與評價面均有利於新興債市表現，對於想入手新興債機會的投資人而言，現在是布局新興市場債的好時機。