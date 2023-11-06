洋基工程股價8月底下探235.5元的半年低點後緩步震盪墊高，10月中觸及288.5元的3個月高點後於264～275元區間盤整。今（6）日開高後在買盤敲進下放量勁揚4.84％至281.5元，早盤維持逾3％漲勢，領漲廠務設備族群。不過，三大法人上周合計賣超152張。

洋基工程2023年第三季合併營收41.91億元，季減8.26％、年增達10.51％，創歷史次高。營業利益6.18億元，季減0.3％、年減11.79％，仍創歷史第三高。歸屬母公司稅後淨利5.03億元，季增0.93％、年減9.29％，創歷史次高，每股盈餘5.76元。

累計洋基工程前三季合併營收129.93億元、年增達21.87％，營業利益17.18億元、年增5.21％，歸屬母公司稅後淨利13.9億元、年增7.37％，全數改寫同期新高，以除權後股本8.8億元計算，每股盈餘15.92元。

觀察洋基工程本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率17.39％、營益率14.76％，優於第二季16.92％、13.58％，低於去年同期21.24％、18.49％，仍雙創同期次高，並分創歷史第五高、第三高。前三季毛利率17.16％、營益率13.98％，雖低於去年同期，仍雙創同期次高。

洋基工程表示，前三季營運再創同期新高，主要受惠半導體、印刷電路板（PCB）及電子零組件產業等高科技大廠，趁景氣不明朗時加速推升製程技術及建廠計畫，帶動公司大型無塵室機電空調工程業績持續成長，規模經濟優勢使毛利率仍明顯優於同業水準。

觀察洋基工程前三季認列工程的終端產業，以半導體逾6成最高，PCB及電子零組件業為15.62％、11.16％。截至第三季底，未認列的無塵室工程合約金額為146.6億元，雖低於第二季底168.54億元，仍持穩高檔，預期今明2年營運成長動能可持穩不墜。

展望後市，洋基工程表示，隨著AI技術與應用推升高速運算（HPC）及高頻傳輸晶片需求，對晶片設計與製造的精細度和整合能力要求水漲船高，帶動科技大廠積極建置高精密的大型無塵室，確保製造過程中不受微塵、靜電等外界污染的影響。

除了具備超大規模的無塵室統包及節能工程技術，與上游材料採購規模優勢外，洋基工程持續提升工程技術，以符合國際ESG綠能減排技術服務標準，成功協助客戶取得LEED等綠建築標章，近期亦接獲北部超高樓層的商辦大樓機電空調工程。

洋基工程指出，由於垂直場域的冷熱空氣對流強烈，易造成所謂的煙囪效應，對恆溫恆濕工程的技術要求更高，加上商辦施工及認列期間約3～5年，較科技廠房建置期間更長，看好商辦空調工程可望成為公司下一個發展契機，挹注中長期營收獲利貢獻。

此外，因應國內PCB及電子零組件大廠積極赴東南亞設廠，洋基工程目前正積極透過泰國子公司與當地廠商洽談策略聯盟合作，配合下游PCB客戶建廠進度，於泰國等東南亞地區進行無塵室機電空調工程施工，預估明年起開始接案，為整體營運及多角化經營再添動能。