納坦雅胡總理辦公室隨即發布聲明表示，這位聯合政府極右翼派的文化遺產部長埃利亞胡（Amihay Eliyahu）即起暫停參與內閣會議，直至另行通知。

埃利亞胡在接受媒體訪問時被問及是否對加薩發動核武攻擊的假設性問題時，他回答「這也是一種方式」。

其發言立即引爆阿拉伯世界的譴責，同時也激怒了以色列的主流媒體，一名美國官員痛斥埃利亞胡的發言「令人反感」。

埃利亞胡與其政黨領袖都不是決定加薩戰爭之首長級會議的成員，他們無從得知以色列的核武能力，也無權啟動核武能力。

以色列迄今從未公開承認該國擁有核武。

納坦雅胡總理辦公室在聲明中表示，埃利亞胡的言論並非基於現實。以色列和以色列國防軍遵守國際法的最高標準行事以免傷及無辜，「我們會繼續這麼做，直到取得勝利」。

美國國務院一名高層稱埃利亞胡的言論「令人反感」，並強調以色列總理已明確表示埃利亞胡的發言不代表以色列政府。

埃利亞胡在社群媒體上發文表示，任何有判斷力的人都知道這個核言論只是一種比喻，但我們絕對必須對恐怖主義採取強力、不成比例的應對，以清楚告訴納粹分子及其支持者「恐怖主義並不值得」。