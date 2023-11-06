【全程字幕】梁文傑酒趴不只吸加熱菸？ 徐巧芯加碼爆出入「這會館」 @ChinaTimes

民眾黨立委陳琬惠爆料，陸委會副主委梁文傑在新潮流高層飲酒趴，肆無忌憚吸食加熱菸。國民黨台北市議員徐巧芯5日加碼曬出照片爆料，質疑梁文傑10月27日晚間進入招待所且有女陪侍。徐巧芯6日表示，該地是內湖「鍾先生會所」，據傳老闆就是涉「88會館」之亂的嫌犯鍾興樺，請梁文傑說清楚「找朋友」，難道就是找鍾？

梁文傑今日回應，10月27日晚間只是去找朋友，沒有不當接觸，不要移花接木。

徐巧芯說明，沒有移花接木的問題，當天聚會時間是在是在晚間9時至凌晨1時，梁文傑搭公務車前往居酒屋後，又搭計程車來到會所，待約1小時左右就先離開，雖無和照片中的辣妹同時進出，但是由同一群工作人員招待，而聚會正式結束後，約凌晨1時門口豪車雲集。

她分析，該地是內湖的鍾先生會所，據傳老闆就是涉「88會館」之亂的嫌犯鍾興樺。梁文傑所說的「找朋友」，難道就是找鍾興樺？

徐巧芯喊話，梁文傑現在是陸委會副主委，是官職不是以往的民代，應該向社會交代，該地是鍾先生會所，老闆「鍾先生」就是鍾興樺？梁對於鍾恐涉入88會館之亂知情？會所內見了誰？談了什麼？內容和兩岸事務有關？

她批評，當天和陳琬惠爆料吸食加熱菸，從衣著來看不同一天，看來新潮流習慣性夜夜笙歌，下班後不是居酒屋就是招待所，讓人難以相信他們上班會很認真。建議新潮流的公務人員，認真上班、工作，而非聚會甚至違法使用加熱菸。

徐巧芯炮轟，梁文傑的公務人員身份和以往議員已經不同，出入招待所很糟糕，代表民進黨近期官箴敗壞的問題，梁要自我克制，洽公以辦公室等公開場合為主。