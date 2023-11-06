一名女子到全聯購物表示，日本友人每次來台灣，都指定要吃福茂貢丸，還大讚是貢丸界的天花板、LV，她爆買5包回家，將其PO上網後，不少吃過的網友也說，該牌的貢丸香又Q彈，吃過就回不去，也有人推薦嘉楠或桂冠的貢丸。

原PO昨（5）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，日本朋友來台指定要吃福茂貢丸，還大讚是貢丸界的天花板、LV，她連拿4包原味貢丸和1包芋頭貢丸放進購物籃。

圖文讓不少吃過的網友讚不絕口，指福茂的貢丸都很好吃，包括原味貢丸、芋頭貢丸、香菇貢丸等，「太讚了，沒吃過的會後悔」、「超級香又Q彈」、「這是我的第一首選」、「吃過就回不去了」、「好吃程度對得起價格，芋頭貢丸微甜，很有層次，貢丸屬於有嚼勁不過硬的口感。」

但也有人指福茂的貢丸價格較高，改推嘉楠或桂冠的貢丸，「我是都買嘉楠貢丸，他們的貢丸都有在自主檢驗、自主把關，健康、衛生又好吃」、「桂冠較便宜也較Q彈。」