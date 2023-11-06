第三屆世界衛生健康論壇4日至5日在北京清華大學舉行，聚焦「大流行應對與挑戰」議題，大陸國家衛健委員會副主任雷海潮表示，大陸已建立60支國家級公共衛生和醫療救治的應急處置隊伍，在省、市、縣一級也都建立了「平急結合」的專門力量，目前已經達到6500多支隊伍。

據中新網引述雷海潮在論壇開幕致詞中表示，進入新世紀以來，冠狀病毒已經帶來三次較大規模疫情，對全人類健康造成重大威脅和危害，給世界經濟和發展格局帶來了衝擊和影響。在此背景下，進一步凝聚各方共識，促進全球衛生領域交流合作，共同維護全人類健康具有重要意義。

雷海潮指出，大陸已經在國家級、省級、市級、縣級建立了6500多支公共衛生和醫療救治應急處置隊伍，才能在應對疫情時科學規範、高品質地處置各類風險。

雷海潮還表示，在過去三年中，大陸進一步健全村委會、居委會公共衛生委員會，在組織動員民眾參與社區公共衛生治理等方面的工作富有成效。目前，公共衛生委員會已經覆蓋90％以上的村委會、居委會，城鄉社區居民的生活空間裡都有相應的衛生組織，進行組織動員，提供防病和健康知識傳播等一系列服務。