韓股KOSPI指數一度狂飆3.33%，其中，化學大廠LG Chem大漲超過8%，韓國最大電池業者LG Energy Solution暴漲近20%，浦項鋼鐵集團內，專門生產鋰離子電池材料的Posco Future M竟狂揚25%。

韓國金融監督委員會（FSC）於5日指出，為了遏止全球大型外資券商的做空歪風，從6日一直到2024年6月底，基準KOSPI 200以及主要以科技類股為主的KOSDAQ 150指數，雙雙禁止借券賣空。

路透社表示，對韓國這兩個主要指數，在新冠疫情期間實施的禁止股票放空令，才在今年5月解除而已，沒想到這麼快韓國政府又不准市場做空。上一次禁空時，有2000檔左右的韓股不得放空。

韓股其實在今年7月底左右有漲過一陣子，主要是靠著人工智慧AI、電動車電池以及半導體類股的題材。但後來受到全球地緣政治情勢緊張，加上韓國利率又居於高檔，故9月中旬KOSPI就一直下修，導致今年迄今的漲幅跟著縮水。

分析師認為，韓國這時候要實施禁空令有些奇怪，且2024年4月又要舉行國會大選。韓國的散戶不少，但大部分習慣做多不會做空，做空股票的幾乎都是以法人為主，故可能是散戶抗議法人做空害股票一直跌，為平息這些股民的怨氣，加上還有半年又要大選，政府才會又再全面禁止放空。

不過，韓國金融監督委員會的官方說法是，全球投資銀行大規模非法大肆做空，已經擾亂韓國股票市場。為了幫助韓國散戶創造公平競爭環境，將對違反規定的交易者，施以更加嚴厲的懲罰。