全球知名連鎖咖啡龍頭星巴克日前公布最新財報，雖然大陸門市上季營收年增15%，恢復到疫情前水準，但來客人數增加，平均客單價卻下降3%。《日經新聞》以「陸美消費能力的差距越來越明顯」為題撰文分析現況。

報導指出，星巴克大陸門市的顧客人數在增加，但平均消費單價下滑，反觀星巴克在美國市場方面，雖然產品價格也調漲，但來客人數和單價都出現成長，由於美國消費力先前一直被視為星巴克最大營運風險，但結果卻出意料之外強勁，使市場意識到陸美兩國的消費力差距越來越明顯。

除了星巴克，化妝品巨頭雅詩蘭黛上季財報亦顯示，因為大陸民眾的旅遊需求減少，衝擊該公司業績，包括大陸在內的亞太地區營收下降6%，為了出清剩餘庫存，只好被迫降價求售。

高級羽絨衣品牌加拿大鵝（Canada Goose）則下調2023會計年度（截至2024年3月底）的營收預估至12億~14億加幣，降幅約達10%，主因是大陸經濟預期惡化。

瑞銀證券大中華區消費品行業主管彭燕燕表示，大陸中秋節和國慶長假期間的消費額年增9%，但漲幅依舊低於疫情之前，主要因為房地產在大陸家庭資產中的佔比很高，而目前房市低迷，讓消費者感到憂慮不願消費。

報導分析，美國也有令人擔憂的因素，美國的零售額已連續6個月上漲，目前與疫情前的2019年相比，零售額已上漲3成以上，面臨創歷史記錄的高利率和長期通貨膨脹，消費的前景恐怕不明朗。