The fielding kings of 2023!



Your Rawlings Gold Glove winners ⬇️ pic.twitter.com/FncopB4lSi — MLB (@MLB) November 6, 2023

大聯盟2023年金手套獎揭曉，每隊的總教練和最多6位教練團成員可以投票，但是不能投給自己的球員，總計佔據75%總分，剩餘25%由防守數據專家投票。冠軍隊遊騎兵、美聯藍鳥、國聯小熊各當選3人是最多，國聯冠軍響尾蛇也有兩人當選。

遊騎兵洛威可能是史上進步最多的一壘手，他前一季還在拖累球隊，本季就奪下生涯首座金手套獎。紅雀三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）生涯首次沒有當選，他先前已締造10連霸追平鈴木一朗的紀錄，結果也是停在10連霸。

捕手：美聯遊騎兵海因（Jonah Heim）、國聯響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno）

一壘：美聯遊騎兵洛威（Nathaniel Lowe）、國聯響尾蛇沃克（Christian Walker）

二壘：美聯守護者吉曼尼茲（Andrés Giménez）、國聯小熊霍納（Nico Hoerner）

三壘：美聯藍鳥查普曼（Matt Chapman）、國聯海盜海耶斯（Ke'Bryan Hayes）

游擊：美聯洋基沃普（Anthony Volpe）、國聯小熊史旺森（Dansby Swanson）

左外野：美聯守護者史蒂芬關（Steven Kwan）、國聯小熊哈普（Ian Happ）

中外野：美聯藍鳥凱麥爾（Kevin Kiermaier）、國聯洛磯多耶爾（Brenton Doyle）

右外野：美聯遊騎兵賈西亞（Adolis García）、國聯教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）

投手：美聯藍鳥貝里歐斯（Jose Berrios）、國聯費城人惠勒（Zack Wheeler）

工具人：美聯太空人杜邦（Mauricio Dubón）、國聯教士金河成（南韓）