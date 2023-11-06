民眾黨日前傳出，可能提名中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯後列不分區，今（6）日也有媒體報導，民進黨正在討論，把已有我國籍的烏克蘭裔女星瑞莎列為不分區名單。對此，資深媒體人羅友志大讚，能想到徐春鶯、瑞莎，並用人道跟貢獻的概念提不分區，真的都該給肯定。

據《鏡週刊》今報導，民進黨不分區立委的討論名單中有瑞莎，是因她同時具藝人與新住民的身分，且成立體操協會，帶領台灣小朋友出國比賽爭光，貢獻良多。報導並稱，有相關人士指出，不分區名單列入瑞莎一事，一直都有被討論，且已被討論很久，但因還要考慮各派系的分配，不到最後一刻，都很難確定。

羅友志今在臉書發文表示，政黨能想到徐春鶯、瑞莎，用人道跟貢獻的概念提不分區，真的都該給肯定。許多網友也在羅友志的貼文留言，「包容式政治是很值得肯定，但是問政還是要回歸專業」、「瑞莎是不錯，但別去民進黨」、「唯才適用，讓民間專業的聲音進入立法院，而不是政治酬庸，很棒」。此外，曾參選2018台北市長選舉的吳蕚洋留言稱，不分區重點要彌補區域立委需靠選舉人和的因素，所以，他們需要有專業，羅友志則回應，瑞莎的專業，比一個體育署有過之而無不及。

不過，根據《國籍法》規定，外國人或無國籍人歸化者，不得擔任總統、立委等公職，相關限制要在歸化我國國籍滿10年後才能解除，瑞莎是在2019年歸化，因此，她還不具有參選資格。