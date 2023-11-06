德州儀器總裁兼執行長Haviv Ilan表示，TI在猶他州拓展製造規模的旅程中，踏出了重要的一步。這座新晶圓廠是我們在12吋晶圓製造長遠藍圖的一部分，以期望打造符合客戶未來數十年需求的產能。

德州儀器為全球MCU(微控制器)一線大廠，預計在其積極擴展自家晶圓產能後，將更具有成本優勢，未來在定價上也會更具競爭力，屆時也恐對大中華區MCU廠帶來挑戰。

全球MCU現階段為國際大廠得天下，以市占率來說，前6大依序為日本瑞薩(Renesas)、荷蘭恩智浦(NXP)、美國微芯(Microchip)、德國英飛凌(Infineon)、 美國德州儀器(TI)、瑞士意法半導體(STM)，而上述六家廠商總計佔達全球超過9成的MCU產能。

今年2月德州儀器宣佈其位於猶他州的110億美元投資案計畫，創下該州史上規模最大的經濟投資。LFAB2將創造約800個TI新職缺及數千個間接的就業機會，最早將於2026年首度投產。