國民黨立委參選人徐巧芯質疑，梁文傑10月27日晚間進入招待所且有女陪侍。（徐巧芯提供）

不只加熱菸！梁文傑遭疑進聲色會所 太太林楚茵出面喊話「這句」 @ChinaTimes

陸委會副主委梁文傑昨被民眾黨立委陳琬惠爆料在新潮流餐敘抽加熱菸，國民黨立委參選人徐巧芯加碼質疑，梁文傑10月27日晚間進入招待所且有女陪侍。對此，梁文傑太太、民進黨立委林楚茵6日強調，先生當天的聚會行程她都知道，沒必要看圖說故事，反批徐巧芯連不相干的照片都可做文章，選舉有需要選成這樣？

她也向梁文傑喊話，希望先生菸少抽，近期朋友聚會帶著老婆應該最安全，不然連進出同一棟大樓、不知道什麼時間點出現的女生都要算在他頭上，「我看他現在身邊除了林楚茵之外，也不方便有其他別人了。」

林楚茵稍早受訪指出，觀察昨天深夜徐巧芯發布的4張圖，可以很明顯看到，照片中梁文傑都是自己進出，雖不知道這兩位女性的照片是什麼時候拍的，但可以確定不是一起進出。

林楚茵強調，一棟大樓裡面一定會有很多營業單位，她知道梁文傑那天是去朋友公司聚會，不是什麼招待所，沒必要看圖說故事、拚貼做無限延伸，且這棟大樓每天進出者這麼多，「等一下是不是也有人要去跟拍我身後的男性，或是跟拍每個跟自己進出同棟大樓的人，但那完完全全是不相干的。」

林楚茵批評，過去國民黨會將出現在同張合照的人做無限延伸，現在卻連不相干、不在同一時間點進出的照片都要做文章，選舉一定要選成這樣子嗎？

媒體問及，是否有提醒梁文傑加熱菸屬管制品，林楚茵無奈指出，基本上他們家裡是禁菸的，多年來她也期盼梁文傑盡快禁菸，像這種不良示範，「我認為他應該道歉就道歉，應該受罰就應該受罰」，若能藉這個機會讓丈夫戒菸是最好的。

被問到是否會完全信任梁文傑，林楚茵說，當然，有關夫妻間的感情或狀況，自己是最清楚的，包括梁文傑那天要找的朋友、是什麼樣的公司，她都知情，原本兩人還有另個朋友聚會行程，正因梁文傑有另外會議才未到。