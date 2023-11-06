44歲造型師吳速玲擁有凍齡美貌與纖細身材，昔為節目《女人我最大》班底，打開知名度，2022年11月宣布離婚金曲歌王曹格，恢單後積極投入事業。最近吳速玲在社群平台上分享生活，透露日前馬祖旅遊，回台灣準備叫計程車回家，細心指路卻遭司機兇：「我又不是郵差，講那麼多」，無奈問網友：「如果你是我會怎麼回？」

吳速玲5日從馬祖飛回台北，在松山機場叫了計程車返家，快抵達下車點時，司機主動問路「哪裡要轉」，她立刻熱心回應「看到100巷右轉、右手邊大門口停，謝謝」，沒想到對方卻突然口氣變差，兇道「我又不是郵差，講那麼多…」，頓時讓她愣住了。

吳速玲熱心指路。(圖/吳速玲 IG)

「我當然知道你不是郵差～不然我要怎麼回答你的問題」吳速玲禮貌反問，司機又抱怨「啊！快到再講啊！我是郵差我還要是這一區的郵差欸…」，莫名反應令她摸不著頭緒，雖然滿肚子火，看在對方年紀大的份上，仍硬壓下脾氣，無奈問網友：「如果你是我會怎麼回？」

吳速玲於去年11月離婚，她坦言婚變讓她難過，「一定會難過，畢竟我也是肉，但我覺得那就是人生的一個階段，我不會不去面對，也不會覺得是不能講的事。」她說，離婚後，已帶著家人搬離原本住家，目前住天母山上，在感情方面，目前沒有追求對象，很享受一個人的生活，「現在對感情沒有感覺，主要想把自己、小孩顧好。」