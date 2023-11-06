許多店家會提供免費愛心餐給有經濟困難的人，一名熱炒店老闆平時提供愛心炒飯，卻有人聽聞後傳訊息來討5份免費炒飯，老闆答應他後，竟然還要求要烤魚、雞湯各一份，外加兩個炒泡麵，讓老闆看傻眼。

這名老闆在臉書「爆怨公社」指出，他在新北中和經營熱炒店，平時店裡有免費愛心炒飯提供給經濟有困難的人，因此在網路上出名，日前有網友私訊老闆，哭訴家中經濟困難，一家五口想討點食物吃，老闆也爽快答應提供5份愛心炒飯給他。

沒想到，這名網友要了5份炒飯後，竟寫道「聽說你們的烤魚還有雞湯也很好吃，我想多各要一份可以嗎？再加兩個炒泡麵」，貪婪的心態令老闆心冷，反嗆「沒問題，這樣5個炒飯450元、烤魚和雞湯1400元、炒泡麵兩個我贈送，總共1850元，感謝」，對方則問「你不是要送我吃嗎」，老闆回他「我昩爽（台語，不爽之意）」。

一名熱炒店老闆平時提供免費愛心炒飯，卻有人傳訊息來討5份免費炒飯，還加點雞湯、烤魚。(翻攝自 爆怨公社FB)

超扯對話曝光後，引來網友留言：「老闆的善心還理所當然起來了」、「經濟有困難還點菜」、「這老闆我喜歡」、「蹭鼻子上臉了，夠不要臉」、「活該餓死」、「下次會不會有人密我，家中困難，然後跟我要一台車」。