賴姓男子2005年率眾當街毆打一名少女並脫光她衣物，持拖把柄企圖插入少女下體，直到有人高喊「警察來了」，賴男等人才逃散，賴男犯後逃亡大陸因敗毒案入獄，2年前回台後遭逮捕，最高法院依對少年犯強制性交未遂而對被害人施以凌虐判刑5年定讞。

賴姓男子因在2005年因認為當時15歲的少女向他配偶造謠，稱他有婚外情，他心生不滿，夥同20多名男女，將少女載至高雄市一家泡沫紅茶坊前，以徒手或持交通錐、安全帽、水管及拖把等物毆打之方式對少女施暴。

賴等人追打少女又撕開她上衣，再將她長褲脫至膝蓋、扯破她內褲，且指使姓名年籍不詳女子脫掉少女胸罩，使她於公眾場合全身赤裸，過程中賴男並拿出保險套恫嚇少女，又命在場之人持冰塊、雞蛋丟擲少女。

賴男從地板拿取因毆打少女而斷裂之拖把柄，二度以強暴手段掰開少女雙腿，欲強行將拖把柄插入少女陰道，惟遭少女以雙腿夾緊抵擋而未得逞，嗣經有人呼喊「警察來了」，賴男等人才始逃散。賴男犯後逃亡至大陸，在大陸另因販毒案件入獄服刑，後來才返台。

一審及二審都認為，賴男只因自認少女造謠影響其與配偶感情，即以群體施暴、當街褪去少女全身衣物、企圖持拖把柄插入少女下體等方式，凌辱虐待少女，視她人格、人性尊嚴及性自主決定權如草芥，手段及情節嚴重，判刑5年，賴提上訴。最高法院駁回確定。

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