法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日突襲以色列以來，法國境內已記錄到1千多起反猶太主義行為。

法新社報導，達馬南告訴法國第2電視台（France 2）說，「反猶太主義行為爆增」，並說已有486人因此類犯行被捕，其中包括102名外國人。

法國的猶太人口估計超過50萬，是歐洲地區猶太人口最多的國家，在全世界僅次於以色列和美國。

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）今天表示，單單巴黎地區，就發生了257起反猶行為，並有90人被捕。

巴黎市內與郊區多處建築物上週出現數十個「大衛之星」噴漆，巴黎檢察官已對此展開調查。

在里昂（Lyon）市中心，檢察官週末期間表示，有一名年輕猶太女性在住處遭人刺傷，檢方懷疑背後動機可能與反猶太主義有關。

警方以謀殺未遂方向調查此案，並說這名女子沒有生命危險，但目前尚未逮捕任何嫌犯。

東部城市貝桑松（Besancon）10月31日街頭出現首批反猶太塗鴉後，今天又有新一波塗鴉，引發市長維尼奧（Anne Vignot）譴責，並說這類行為有可能被起訴。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121106