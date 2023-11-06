【全程字幕】柯文哲藍白合又拋「請耐心等待」 侯友宜：結合志同道合朋友 @ChinaTimes

【LIVE直播】柯P嗆國民黨「把恁爸當成肖ㄟ」 侯友宜發布體育政策最新回應

針對藍白合，民眾黨總統參選人柯文哲昨(5日)指出，「還有10幾天的時間，太久了，台灣是充滿驚奇的島嶼」、「不到最後關頭，請大家耐心等待」。對此，侯友宜今(6日)出席體育政策發布會表示，國民黨及15縣市長們反應人民聲音，會結合志同道合朋友一起努力往前走。

媒體詢問「柯文哲說還有時間請耐心等待，市長還有耐心嗎?國民黨最後期限?」侯說，國民黨及15縣市長們反應人民聲音，會結合志同道合朋友一起努力往前走。媒體追問「柯是志同道合朋友嗎?」侯則回，國民黨會堅定自己的力量，並結合大家的力量，只要大家願意團結一起、志同道合，一起好好「真正地」去思考政黨輪替，人民期待的問題。

藍白合卡關，就總統組合的方式談不攏，兩黨基層都陷入焦慮。據悉10月31日雙方密會談得並不愉快，柯堅持柯侯配，侯便申明不願做國民黨第一個放棄提名的總統參選人，會選正的選到底。

對此，侯友宜今未正面回應，他強調他這一輩子只有一個信念，就是保家衛國，可以出生入死為了人民的安全，人民國家的利益遠超過政黨更超過派系，個人更微不足道，他會永遠信守承諾，團結所有力量，保衛中華民國，保衛台灣人民這塊土地。

媒體也問後續的政黨協商，侯友宜還要不要參加？侯友宜說，這部分都在協商當中，他身為參選人，會努力積極把角色做好；他也說，作為參選人，他會去每個地方傾聽人民聲音，解決人民對於民進黨執政做不好，他當選之後要怎麼做改變，「這才是我扮演的角色。」

國民黨前祕書長李乾龍稱侯友宜不排除另覓副手，侯友宜對此則表示，謝謝大家提供寶貴意見，都很關心我們，謝謝大家指導。