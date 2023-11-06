近日傳出越南正考慮興建首座晶片製造廠或晶圓廠，但卻有不少專業人士警告成本過高。據指出，美國東協商業委員會的越南辦公室主管吳秀城（Vu Tu Thanh）表示，越南近幾週已和6家美國晶片業者進行會商，希望提高對該國的投資，其中包括晶圓廠營運者，不過因為還在協商初期不便透露這些公司名稱。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南10月出口年增率來到5.9%，達333.1億美元，進口年增率亦來到5.9%，達293.1億美元，終端新訂單回升與企業信心增強帶動越南進出口表現，預期第四季進出口復甦狀況將更為明顯。

越南的年均基礎設施支出達到GDP的6%左右，在東協國家中名列前茅，優於印尼的3%、印度的4%、及中國的5%，越南政府對於基礎建設支出不遺餘力。

日盛越南機會基金研究團隊分析，第三季越南房地產市場表現持續復甦，供應與交易量皆增加。根據越南房地產經紀人協會(VARS) 的數據，僅在第三季的前2個月，總交易量約為5,000套，而第二季的交易量為3,700套。而10月份越南銀行存款利率平均下降2.0%至5.1%左右，抵押貸款利率也繼續下降，有助於活絡利率敏感的房地產市場。