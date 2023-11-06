宜特2023年第三季合併營收9.33億元，季減4.1％、年減4.31％，為近5季低、仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利0.91億元，雖季減39.48％、年減達32.95％，為近5季低點、仍創同期第三高，每股盈餘1.22元。董事會決議配息1元，盈餘配發率約81.97％。

累計宜特前三季合併營收28.87億元、年增4.58％，創同期新高。營業利益2.56億元、年減11.26％，仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利3.4億元、年增達10.01％，亦創同期新高，每股盈餘4.55元則創同期次高。

為維護公司信用及股東權益，宜特董事會決議自11月6日起至2024年1月5日執行庫藏股，預計於61～133元間買回2000張，若低於下限仍將繼續執行，買回總金額上限24.53億元。

宜特前次執行庫藏股為去年3～4月，斥資2.67億元買回5千張股票，平均買回價格為53.59元。宜特表示，此次買回股份僅占已發行股份2.66％，所需金額上限僅占流動資產10.54％，不影響公司資本維持。

此外，基於營運資源有效整合，於運籌管理、技術、人才與資源共享下，優化資源配置以提升整體營運效率及強化競爭力，宜特代子公司公告，持股81％的晶圓薄化子公司宜錦，擬透過發行新股方式，以1比3.7921股換股合併持股61％的封測子公司創量。

宜錦預期，透過換股併購創量將可整合現有資源，預期可降低成本並提升競爭力。2家子公司將於12月8日同步召開股東臨時會提請表決通過，預定合併基準日為2024年1月1日，以宜錦為存續公司，實收資本額將增至4.59億元。