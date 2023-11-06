其中，以印度的成長最快，同時當地股市表現也很活潑。另外，日本也不錯，經濟成長似乎沒有被全球其他地方的利空給影響到。這家全球最大的另類資產管理業者，一直都熱衷於投資印度，最近才收購兩家印度連鎖醫院的股權。

至於日本，在過去兩年，儘管外資對日本的興趣愈來愈高，但日本私募股權活動卻相對較平靜。黑石表示，敞開大門在日本進行金額從3億美元，到超過20億美元不等的交易，範圍包括IT、醫療保健以及消費者相關等。

黑石目前在日本有兩檔私募股權的投資標的，都是跟藥廠有關，一個是Ayumi Pharmaceutical，另個則是Alinamin Pharmaceutical。前者原是武田製藥生產合利他命的成藥部門，但黑石已以2,420億美元，約16億美元給買下。

彭博社指出，對私募股權公司來說，目前是一個艱困的時期，因為利率太高讓交易大幅縮水、銀行業者在放款業務也變得更加舉棋不定以及市場波動過大。10月時，黑石有份報告指出，股東可拿得的季獲利減少12%。

日本是已開發經濟體中，還是堅持超低利率的少數幾個之一。雖然日本央行在上周曾表示，將鬆綁長期殖利率的波動上限，但日本央行的政策並未影響黑石的投資策略。因為，融資成本上升，不會嚴重侵蝕黑石私募股權的投資報酬率。

對於一直走貶的日圓，在過去兩年美國和日本之間的利差日益擴大下，日圓兌美元匯價大貶至少20%，不過，黑石卻看到另一面，認為潛在的吸引力已浮現。黑石表示，在某個時刻下，進行投資應比不進行要來得更好。