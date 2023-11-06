民進黨不分區立委名單將在下周出爐，有消息傳出，已歸化我國籍的烏克蘭裔女星瑞莎，憑藉奮力推廣體操運動的形象，有望被列入名單中。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳6日指出，只要符合跨黨派、跨領域與跨世代3原則都樂觀其成，包括台灣首位棒球女主審劉柏君與網球好手盧彥勳，成績可受公評。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，劉世芳認為，只要符合民進黨不分區立委名單條件，秉持跨世代、跨領域、跨專業的概念，黨團都樂觀其成，另也有人提到台灣首位棒球女主審劉柏君、網球好手盧彥勳，這些人選都有相當多的亮麗成績單，成績單可受公評。

民進黨團書記長莊瑞雄也說，相信提名委員會將找到能讓社會為之亮眼，進到立院也夠格的人選，尤其台灣有很多優秀運動員，在運動場外也不斷推動公共事務和公益活動，黨團尊重黨中央提名機制，若名單中有運動員代表，無論是瑞莎還是其他體育界人士都樂觀其成，這也是外界樂於見到的。

民進黨團副幹事長蔡適應則打趣指出，可以確定的是，瑞莎絕對沒有雙重國籍，更遑論中華人民共和國的國籍，且在雙十國慶有發出愛台灣的聲音，相信瑞莎對台灣這塊土地的熱愛，不分先來後到，光憑這點，就已經贏了其他政黨提的不分區候選人，似乎有意暗諷民眾黨欲提名具統戰背景的陸配徐春鶯擔任不分區立委。