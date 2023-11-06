廖姓男子從桃園趕到東勢派出所，將迷途的阿公帶回家。（警方提供）

桃園88歲廖姓老翁日前獨家搭客運南下台中東勢，就是為了想吃家鄉味肉圓，他吃完後呆坐店內，老黑輪肉圓店老闆發覺有異報警，警方連絡上其孫廖男，廖男表示，阿公近年失智，便在他衣服上裝追蹤器，好幾次在客運站成功攔截，但這次來不及就搭上車到東勢。孝順的廖男看到阿公後直說「阿公，如果喜歡東勢，我們把桃園房子賣掉搬回來」，這一番話令人動容。

88歲廖姓阿公在東勢出生，後來到桃園發展定居，近年因有失智情況，孫子廖男在他衣服上裝追蹤器，前幾次都能在阿公搭上往台中的客運前攔阻到人，但這次來不及，阿公就獨自搭車回東勢，終於吃到他最愛的東勢肉圓。

不過，廖姓阿公吃完肉圓呆坐店內，一問三不知，老闆便報警。東勢分局東勢派出所警員林沛宇先將人帶回派出所，由於廖姓阿公9月曾被報案為迷途老人，所內同事一看便認出，員警立即聯繫家屬。

孫子廖男後來趕來東勢，孝順的他告訴阿公，「如果那麼喜歡這裡，不然桃園的房子賣掉，我們搬回來東勢住好不好？還是你要吃肉圓跟我說，我放假就帶你來東勢吃。」廖男頻頻感謝警方協助照看阿公，員警看著祖孫兩人說說笑笑準備回家，心中感到欣慰。

東勢派出所長藍忠明表示，家中若有年長者，如患有失智或行動不便的，應特別留意其動態，盡量不要讓他們獨自外出，以避免造成意外；同時可製作有著家屬的名字電話的手環、項鍊，讓他們配戴，或是向社會局申請愛心手鍊，讓他們在迷路找不到家的時候，警方或熱心民眾可以第一時間找到家屬，協助其返家。