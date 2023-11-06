胃癌成因多元，其中幽門螺旋桿菌感染是重要的危險因子。對此，基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘引述美國一項大型研究指出，若不治療幽門螺旋桿菌者，罹患胃癌的風險將高達6倍，越早治療罹癌風險越低。此外，他也提醒，胃癌症狀比例最多的是體重減輕，即使到末期都可能不會胃痛，一旦出現吃不下、容易飽、腳水腫等徵兆，務必提高警覺。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文提到，先前遇過一名40歲女性患者，於3年前罹患胃癌後痊癒，而她的父親去年也得了胃癌，卻在1個多月後離世。該女子感嘆說道，其父從頭到尾都沒有胃痛，胃也一向很好，只是雙腳水腫，原以為是水喝太多所致，直到情況久未改善才做超音波檢查，結果在肝臟看到多顆腫瘤，進一步發現是胃癌擴散到肝臟與腹膜，診斷後病情惡化很快，不久後就病逝。

藉由此案例，錢政弘說明，導致胃癌的原因很多，除了壓力大外，吃太鹹、醃漬食物、家族遺傳、幽門螺旋桿菌感染、胃潰瘍病史、A型血型也都是危險因子。

而在上述危險因子中，錢政弘特別提醒，若有家族遺傳史，務必還要注意有沒有幽門螺旋桿菌感染，細菌很容易在家人間傳染，導致胃癌，吃藥將細菌殺死可減少患病機率。他提到，根據美國一項大型、長期追蹤71萬人的研究發現，不治療幽門螺旋桿菌者，罹患胃癌的風險將高達6倍；有治療幽門桿菌者，風險則降到2.6倍，所以越早治療罹癌風險越低，平均可以下降63％。

談及胃癌的症狀，錢政弘指出，比例最多的是體重減輕佔62％，其次才為腹痛佔52％，其它則還有噁心、吞咽困難、胃出血、易有飽足感等。然而他示警，依照臨床上的經驗，即使進展到胃癌末期都可能不會胃痛，一旦出現吃不下、容易飽、腳水腫就是警訊，務必盡快就醫檢查。