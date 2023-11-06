大陸為了反擊美國晶片制裁，拿記憶體晶片大廠美光開刀，對部分產品實施銷售禁令，即使如此，美光仍無法放棄大陸市場，總裁兼執行長Sanjay Mehrotra也強調將擴大投資大陸工廠。

綜合外媒報導，5月大陸對美光設下禁令後，美光在6月就宣布要砸下43億人民幣（約新台幣189億）擴張位於西安的封裝廠。上周，Sanjay Mehrotra與大陸商務部長王文濤會面，王文濤歡迎美光在遵守大陸法律的前提下發展業務，Sanjay Mehrotra則強調美光願意擴大投資。

會面結束後，Sanjay Mehrotra公開表示，美光在大陸的業務由北京、上海、深圳和西安的3千名員工所組成，是全球業務中不可或缺的一部分。此言突顯大陸布局全球業務的重要性，更是重要的關鍵市場。

該禁令將對大陸美光的營收造成巨大衝擊，迫使美光主動向當局修補關係，公司曾表示，禁令將讓大陸美光損失一半的收入，2022年大陸營收約33億美元（約新台幣240億），佔比落在10%左右。