民眾黨立委陳琬惠昨(5日)接獲爆料指出，陸委會副主委梁文傑與新潮流高層飲酒，並吸食加熱菸。國民黨台北市議員徐巧芯昨又爆出疑似梁進出招待所畫面，引發爭論。對此，梁文傑今(6日)發出聲明還原始末，「這個地方我第一次去，而邀我過去的朋友是做服飾電商的『美而快』董事長廖承豪先生」，至於徐巧芯所講的鍾興樺，不認識也不知道是誰。
梁文傑指出，「徐巧芯議員應該是派人全程跟監我，才會把我當天的行程弄得這麼清楚。沒錯，當天是星期五晚上，我先和朋友約在一家居酒屋吃飯，席間有另一位朋友打來，問我要不要去他那裏坐一下，介紹幾個朋友給我認識。於是我就在八點多叫了計程車前往。坐了一個多小時就離開。」
梁文傑進一步說，「這個地方我第一次去，而邀我過去的朋友是做服飾電商的『美而快』董事長廖承豪先生，他一直表示對我很抱歉，而我得到廖先生的允許把他的名字說出來。至於徐巧芯所講的鍾興樺，我不認識，也不知道是誰。據我所知，松山信義區的選情很膠著，組織票和人情票一票一票的拉才是勝敗關鍵，花費心思在我身上是不會有幫助的。」
另外，梁文傑太太、民進黨立委林楚茵6日強調，先生當天的聚會行程她都知道，沒必要看圖說故事，反批徐巧芯連不相干的照片都可做文章，選舉有需要選成這樣？
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