大陸商務部長王文濤在《人民日報》撰文表示，要努力建設更高水準自貿試驗區；著力在建設開放型經濟新體制、深化要素市場化改革等方面加大探索力度，大力發展先進製造業、現代服務業、數位經濟，培育壯大發展新動能。促進國內國際市場相通，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環品質和水準。

文章指出，要更好促進全面深化改革。建設更高水準的自貿試驗區，要更好發揮綜合試驗平台作用，聚焦社會主義市場經濟體制改革，著力在建設開放型經濟新體制、深化要素市場化改革等方面加大探索力度，為全面深化改革探索更多可複製可推廣的成功經驗。

王文濤說，要更好推動構建新發展格局。新發展格局不是封閉的大陸國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。自貿試驗區緊密聯繫國內國際兩個市場兩種資源，可以成為國內國際雙循環相互促進的重要支點。建設更高水準的自貿試驗區，要更好發揮開放高地優勢，推動商品、技術、資金、資料等要素跨境自由便捷流動，促進國內國際市場相通、產業相融、創新相促、規則相聯，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環品質和水準。

文章還稱，要更好實現高品質發展。高品質發展是創新驅動的發展，必須緊緊依靠創新。通過十年發展，自貿試驗區已經培育一批具有全球競爭力的科技創新中心和先進產業集群，成為高品質發展的重要引擎。建設更高水準的自貿試驗區，要進一步發揮產業基礎好、集聚度高、創新力強的優勢，深入實施創新驅動發展戰略，大力發展先進製造業、現代服務業、數位經濟，全面提升產業競爭力，培育壯大發展新動能。

此外，王文濤說，建設更高水準的自貿試驗區，要更好發揮輻射帶動作用，進一步將自身發展和京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區等區域協調發展結合起來，成為區域經濟發展的推進器，積極服務和融入國家重大戰略，實現互促互進。