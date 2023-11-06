台灣房價居高不下，許多年輕人哀號買不起房，新竹一名男子表示，他月薪8萬，工作2年存300萬，父母也會贊助他400萬買房，他卻擔心未來被裁員、房價跌等因素，遲遲不敢買入手，網友勸他別庸人自擾，只要是有自住需求且負擔得起就該買。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，公司給的薪資福利不包含獎金，月薪是8萬，他工作2年存款300萬，有了買房打算，父母也願意贊助他400萬元。

原PO表示，依照目前的經濟能力，可買到2000萬的房子，貸款40年勉強可負擔，但他擔心遇到不景氣，公司大裁員、房價跌，屆時沒錢付房貸，還得把房子賣了，搞得負債連連，「好想有自己的房子，但我不敢買。」

網友建議他別想太多，「你已經比95%的台灣人幸福了，有家人的贊助薪水又高，就別抱怨了，至少你還買得起」、「家人贊助很多，加上你薪水高無負擔」、「其實以這樣的條件都不敢買的話，全台灣沒幾個人敢買房了，重點是有自住有需求，負擔得起就應該買了。」