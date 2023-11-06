實行會員制的美式賣場好市多（Costco），傳出會費醞釀調漲，又被會員抱怨商品逐漸失去特色。一名網友好奇發文，「Costco都是什麼樣的人在續約」，引起熱烈討論。

原PO在批踢踢表示，好市多商品屢傳出包，獨特性也越來越少，「似乎已成為網紅耍廢的地方，隨便一個商品都能捧上天，還有人跟著喊燒」，國外更不斷傳出會費調漲消息，讓他好奇「願意續約的都是些什麼人」。

「窮鬼以外的人」、「你沒家人朋友、沒另一半，對嗎」，部分網友酸原PO「因為你一個人，所以買不了什麼東西，覺得CP值不足」。網友認為，真正有需要的人就會續約，尤其需求量大的家庭，或自己開業的餐廳老闆等，「因為其他通路廢廢的，好市多雖然要繳年費，還是划算」。

開車族更直言，部分好市多附設加油站，加油真的便宜有感，「就算一個月只加一次都有賺」、「會費加幾次油就回來了」、「加油真的太香，95比外面92還便宜」、「住賣場附近需要加油的人」。