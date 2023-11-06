在汽車智慧化浪潮下，汽車與手機行業互相跨界已成為新趨勢，前有華為、小米佈局汽車業務，後有吉利、蔚來等車企開始造手機。伴隨福斯汽車加速在大陸本土化合作，旗下軟體公司CARIAD的大陸子公司也成功「牽手」手機大廠vivo，成立「手車互融聯合創新實驗室」（M2實驗室），專注智慧型手機與智慧汽車領域的互聯創新和長期合作。

據第一財經引述福斯中國方面獲悉，雙方合作主要方向正是目前車企間大力投入的智慧座艙，具體內容包括智慧手機和智慧汽車之間的人機交互界面的雙向同步融合、使用者數據在車內的集成共用、智慧應用在車內外的無縫銜接及順暢流轉，以及及智慧手機和智慧汽車間硬體資源和感測器的共用等。

據了解，目前雙方合作已取得初步成果，包括沉浸式遊戲座艙體驗「Gamebase」與可實現手機對車輛資訊的便捷訪問和靈活控制的「Touch＆Go」。未來CARIAD大陸子公司和vivo合作還涉及人工智慧、大模型領域。

近日，vivo在其2023開發者大會上發佈了自研通用大模型矩陣——藍心大模型。這意味福斯汽車未來車型可能將實現「大模型上車」。這也是智慧座艙的熱門技術方向之一。稍早10月底百度與吉利共同打造的極越01就實現了百度「文心一言」語音大模型的正式上車。

目前在汽車智慧化浪潮下，大陸汽車與手機行業互相跨界已成為新趨勢，前有華為、小米等手機廠商佈局汽車業務，後有吉利、蔚來等汽車企業開始造手機。跨界原因很簡單，手機或科技大廠擁有「降維打擊式」的軟體能力；車企則是在硬體、製造等有深度積累，雙方合作融合軟硬體優勢，能更好打造一款體驗智慧汽車。