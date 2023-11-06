藝52歲男星NONO（陳宣裕）最近涉嫌性侵，日前遭移送地檢署以50萬元交保，事業遭到重創。老婆朱海君也受到牽連，不僅工作量銳減，甚至傳出獨扛千萬房貸，讓身旁好友心疼不已。對此，與朱海君有私交的資深名嘴呂文婉，表示站在好友立場絕對會勸對方離婚，而作家Ｈ也斷言「一定會離婚」

呂文婉近日上節目《新聞挖挖哇》提到，自己與朱海君私下有交情，透露她個性直接坦率，認為事情對就是對、錯就是錯，如果早知NONO的真面目，不可能和他上節目、力挺副業，直言「最艱難的絕對是朱海君」，以好朋友的立場支持對方離婚。不過，經紀人對外否認，表示夫妻倆沒有要離婚，對此呂文婉則說即便是周圍好友，都問不出她真實想法，只覺得朱海君社群相對低調。

但是另一位來賓兩性作家H（陳鴻儀）斷言：「我覺得肯定會離婚」，認為一開始礙於面子問題不太會馬上切割，因為案件都還沒判決，所以現階段應該都不會有動作，但H直言「最終不離我覺得應該很難」。

呂文婉相當關心朱海君近況。(影片來源/新聞挖挖哇！ Youtube)

事實上，朱海君自NONO陳宣裕捲入性侵案件後，鮮少公開露面，有朋友表示在她們向朱海君表達關心時，僅得到簡短回應「怎可能好」，一句話道盡心中無奈。至於婚姻狀況，前陣子有律師推測朱海君應該在等判決書出爐，屆時在考慮這段婚姻的去留。