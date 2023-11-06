肇事遊覽車在6日凌晨被拖至宜警三星分局前廣場暫置。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

桃園市八德區環保志工5日搭遊覽車到宜蘭縣太平山旅遊，下山途中於鳩之澤溫泉附近意外翻覆，造成車上乘客1死38傷；運安會連夜到現場進行調查，肇事遊覽車在6日凌晨被拖至宜警三星分局前廣場暫置，48歲郭姓男司機上午已製作好筆錄，全案朝過失致死罪方向偵辦。

車上有40名乘客外加駕駛及導遊共42人，其中70歲郭女送醫搶救仍宣告不治；另7人重傷、5人中傷及26人輕傷，分別送往博愛、聖母、陽大附醫治療。桃園市長張善政、立委趙正宇昨晚陸續到院探視傷患，有些輕傷患者經治療後陸續辦理出院，今日上午尚有11人住院，已無生命危險。

警方表示，遊覽車由宜專一線5.3KM太平山往英士方向行駛，因腳剎車失靈無法減速，情急之下拉手剎車也無法停止，因此車輛先撞擊左側護欄，再撞右側山壁後翻覆於車道上，造成38人輕重傷，駕駛郭男經呼氣酒精檢測，無酒精反應。

而運安會結束調查時已入夜12時，肇事車輛於今日凌晨2時30分用大型拖吊車拖下山，警方上午也針對涉嫌肇事的郭姓司機製作好筆錄，全案朝向過失致死罪方向偵辦。

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