據大陸官媒《經濟日報》報導，今年以來，積極的財政政策加力提效，財政收入保持恢復性增長，財政支出進度合理加快，推動經濟總體回升向好、促進高質量發展。同時，近期推出增發1兆元（人民幣，下同）國債、提前下達部分新增地方政府債務限額等一系列重要政策措施。大陸財政部部長藍佛安表示，將繼續實施積極的財政政策，加快推進新增國債發行使用。

大陸十四屆全國人大常委會第六次會議日前審議通過增發1兆元國債支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力的議案。下一步財政部將如何落實？

藍佛安表示，財政部將牢固樹立以人民為中心的發展思想，不折不扣貫徹落實中共黨中央、國務院決策部署，落實落細各項工作要求，確保管好用好國債資金。

一是嚴把准入關口。大陸國家發展改革委、財政部將會同有關部門建立工作機制，抓緊佈置地方做好項目申報，嚴格做好項目梳理和篩選儲備工作，把好項目關口。

二是加快資金下達。根據確定的項目清單，盡快下達國債項目預算。同時，督促地方加強資源整合，做好與現有資金安排的銜接，保障項目建設需求，盡快形成實物工作量。

三是壓實監管責任。積極發揮各地監管局屬地優勢，督促各地將國債資金使用情況作為財會監督工作的重點，推動建立全流程、全覆蓋的常態化監管機制，形成監管合力，促進國債資金安全、規範、高效使用。

今年以來，大陸財政部加力提效實施積極的財政政策，進展和成效如何？接下來，在支持鞏固經濟持續回升向好、推動高質量發展方面，財政政策將如何繼續發力？

藍佛安表示，財政部認真組織實施積極的財政政策，加強與貨幣、產業等政策密切配合，大力提升政策效能，努力推動經濟總體回升向好、促進高質量發展。主要體現在四個方面。

一是聚焦經營主體，減負擔、穩預期。延續、優化、完善了一大批減稅降費政策並抓好落實，幫助經營主體紓困解難。1月—8月，全國新增減稅降費及退稅緩費超過1.15兆元，激發企業活力，提振市場信心。

二是聚焦擴大內需，穩投資、促消費。統籌用好3.8兆元新增專項債務限額，以及6800億元中央預算內投資，支持帶動擴大社會有效投資。延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，提高「一老一小」個人所得稅專項附加扣除標準，加快培育和發展體育休閒、文化旅遊等消費增長點，更好釋放居民消費潛力。

三是聚焦創新引領，強動能、優結構。把支持科技創新擺在優先位置，有力保障「卡脖子」領域關鍵核心技術攻關。強化企業創新主體地位，綜合運用財政補貼、貸款貼息、稅費優惠等措施，加快發展戰略性新興產業，支持中小企業數字化轉型，進一步增強發展動能。

四是聚焦民生保障，兜底線、增福祉。落實落細就業優先政策，支持企業減負穩崗，幫助重點群體就業創業。完善義務教育經費保障機制，延續實施助學貸款免息及本金延期償還政策。穩妥實施企業職工基本養老保險全國統籌，提高醫療衛生服務能力，支持做好困難群眾救助工作。

下一步，財政部將繼續貫徹實施好積極的財政政策，著力在提效上下更大功夫，更好發揮財政政策效能。

一是在支出上持續發力。加快推進新增國債的發行使用，用好新增地方政府專項債券資金，保持合理支出強度。同時，加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，提高資金使用效能。

二是在政策上強化落實。切實抓好前期公布各項政策特別是稅費政策落地見效，確保惠民利民政策應享盡享，全力推動黨中央關於做優實體經濟、建設現代化產業體系、保障和改善民生等決策部署落地見效。

三是在運行中嚴防風險。進一步強化各級政府責任，兜牢兜實基層「三保」底線。抓好一攬子化債方案落實，積極穩妥推動化解地方政府債務風險。