弘光科大老師李瑋君(右)為台灣最速男楊俊瀚(左)進行物理治療。（張凱傑提供／陳淑娥台中傳真）

台灣最速男楊俊瀚經紀人張凱傑(中)到弘光科大物理治療系贈送亞運紀念品。（陳淑娥攝）

台灣最速男楊俊瀚奪亞洲運動會男子200公尺銅牌後，又接著迎戰全國運動會，他不僅在臉書感謝背後團隊的支持，還特別請經紀人張凱傑抽空到弘光科大物理治療系贈送亞運簽名紀念品，感謝學校讓老師李瑋君長期擔任國家運動訓練中心田徑隊物理治療師，讓他們無後顧之憂，全力衝刺賽事。

前勁國際運動管理顧問公司執行長張凱傑代表楊俊瀚到校，贈送楊俊瀚親筆簽名的亞運紀念扇表達感謝之意，由物理治療系系主任陳翰裕及目前擔任學務長的前物理治療系系主任陳志鳴一同代表收下珍貴禮物。

張凱傑表示，每位運動選手身後皆需要完善團隊支持，才能走得更長遠、表現得更好，因此，杭州亞運結束後，第3次參加亞運的楊俊翰在臉書寫下：「這一次我更清楚知道自己想要做到的內容是什麼，謝謝易緯鎮教練及謝佳鈞教練在訓練上協助我整合自己的想法，讓我築夢踏實，還有李瑋君老師在物理治療上讓我更無後顧之憂，並且特別感謝弘光科大物理治療系，能讓李老師一直在身邊支援我們。」

陳翰裕指出，不論訓練及比賽期間，李瑋君從早到晚緊盯選手狀況，思考如何幫忙選手預防運動傷害，及協助選手迅速消除比賽所產生的疲勞，盡她專業所學幫助選手們展現出最佳狀況，為國家爭光奪牌。

陳志鳴表示，李瑋君2016年被網羅擔任里約奧運的田徑國手物理治療師半年，接著被體育署借調到國家運動訓練中心，幫助田徑隊選手在2017年世界大學運動會上交出史上最佳成績單，也協助楊俊瀚從拉傷中出發，奪得世大運100公尺金牌，陪伴許多國手經歷無數賽事。

陳翰裕提到，運動物理治療是物治系教學重點之一，學校這7年來排除萬難，持續同意體育署借調李瑋君，力挺運動國手，也希望能將這些寶貴專業經驗傳承給學生。