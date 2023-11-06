為讓民眾及早發現疾病且及早治療，政府提供40歲以上民眾免費成人健康檢查，台中市近2年檢查率卻不到3成，市議員楊典忠在議會質詢時當場調查，結果僅少數官員知道免費成人健檢福利，他呼籲相關單位應加強宣傳。副市長王育敏也說，宣傳情況還有努力空間。

楊典忠指出，衛生福利部國民健康署從2011年開始提供40歲至64歲民眾每3年1次免費健康檢查，但拿出近10年的數據來看，使用情況每況愈下，剛推動的第1年使用率還有35.05％，但前年與去年成人健檢使用率分別僅28.8％、27.64％，連3成都不到，市府應運用多元管道加強宣導，讓有限資源能充分獲得利用。

楊典忠進一步說，若以性別來看，成人健檢的使用率女性約31％，男性僅26％、也比女性低；若以衛生局去年公布的台中市10大死因來看，第1名為惡性腫瘤、其次為心臟疾病，若市民能利用健檢達到早發現、早治療目的，將可降低民眾負擔。

衛生局長曾梓展指出，台中市的健檢使用率都較全國平均值高，近2年成人健檢利用率低是全國性問題，推測原因可能是疫情影響，也有許多民眾會自費檢查，這些資料不會列入成人健檢的數據中。