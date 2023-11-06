截至11點10為止，加權股價指數約16692.96點，上漲185.31點，成交量為1701.05億元；OTC指數為218.41點，上漲3.27點，成交量為448.69億元。

今天盤中上市各類股以電腦通路類股表現最佳，上漲3.15%，其次是機電類股及汽車類股，分別上漲2.6%及2.24%，表現較差者為航運類股、水泥類股及食品類股，其中其他電子類股下跌0.56%，水泥類股上漲0.19%，食品類股上漲0.28%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲2.24%，表現最差為航運類股、小漲0.17%。

就技術面來看，上周美國聯準會(FED)釋出偏鴿訊息，且以巴戰爭未擴大，美國公債殖利率應聲下挫，美股連日飆漲，台股指數也在探底後強勢反彈，上周五加權股價指數以16507.65點作收，累計一周上漲373.04點，漲幅約2.31%，周K收長紅，終止連兩周收黑，日均量為2448.6億元，以中小型股為主的櫃買市場也連袂反彈，OTC收盤指數為215.14點，累計一周上漲3.26點，漲幅約1.54%，周K收紅，日均量為676.64億元，今天台股在美股連續大漲帶動下，盤中股價強勢大漲，直逼16700點；近期台股反彈，站上半年線反壓，預期在日KD指標續揚下，指數將挑戰半年線，然而往上將逐步面臨前高套牢反壓區，賣壓將增溫，指數往上震盪將加劇，中期而言，月線、季線呈現空頭格局，且成交量沒有跟上，如果美股沒有突破性表現，台股還是中性看待。

分析師表示，聯準會維持利率不變，並在甫公告的就業數據放緩下，金融市場已轉向預期美國12月不會升息，使美國10年債殖利率大幅回落，資金重新擁抱風險性資產，股市重拾上漲動能，美國第3季GDP初值成長4.9%，為近兩年來最快增速，且台灣景氣燈號轉為黃藍燈，製造業景氣回溫，在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，指數大漲站回月線及季線之上，KD及MACD指標偏多，只要回檔不破月均線，都建議偏多操作。

由於年底作帳行情及選舉行情可期，操作上擇優選股，可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、被動元件、低軌衛星、成衣與鞋材等族群。