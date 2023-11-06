由於該業務涉及到義大利重要的國家戰略物資，該交易也獲得義國總理梅洛尼(Giorgia Meloni)政府的支持。義國政府希望透過該交易，能彌補義國與其它歐盟國家之間的數位落差。

執行長Pietro Labriola希望透過出售，能減輕該公司的債務負擔，此外，公司也難以承擔老舊網路所需要的再投資。

義大利電信說，董事會在上周五開始審查KKR的收購報價，並在周日批准通過。公司還說，如果滿足某些條件，此次出售的價格為188億歐元，如果再包括債務，可能高達220億歐元。

交易將在2024年夏季完成，並且將減少集團約140歐元的金融債務。

處於燒錢狀態的義大利電信也將裁減國內半數的員工數量，約2萬人，並且專注於服務營運。

為了能監管該被視為國家戰略資產，義大利政府已經授權財政部，出資22億歐元，取得該固網業務的兩成股權。財政部旗下的國有銀行CDP，本身就是義大利電信第二大股東。

義大利電信說，董事會決定該交易不用再經過股東的投票通過。這對大股東維旺迪(Vivendi)來說是一個挫敗。法國媒體集團維旺迪持有義大利電信24%股份，一直希望能找到有更高出價的買家。維旺迪在周日說，它認為，出售需要股東的投票通過，董事會的決定是非法的，將使用任何的法律手段，發起挑戰。

維旺迪已經要求董事會重新評估。義大利電信也在周日已經駁回了投資公司梅林(Merlyn)提出的替代計畫。梅林在簡報中說，梅林敦促董事會招開股東會義，以決定週日批准的計畫是否示股東想要的。