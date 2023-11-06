民進黨立委趙天麟遭爆為台鹽綠能總經理吳博鑫撐腰，讓其不甩母公司監管，經濟部長王美花強調「絕不是施壓」，立委協調主要相關人力調整。對於人力青黃不接問題，會要求台鹽綠能加強公司治理。

前立委黃國昌不斷揭露民間持股介入台鹽綠能惡狀，指已淪為綠營派系與財團分食工具，由力暘集團旗下的吳博鑫入主台鹽綠能，現在吳還找上趙天麟施壓，竟抗拒董事會決議、不甩母公司監管。

對此國民黨立委楊瓊瓔今在立院也關心立委施壓，不甩母公司情況。王美花提出兩點澄清，強調吳博鑫在力暘集團做過事這不是事實，第二是台鹽綠能找委員陳情，是為相關人力部份，並沒有外傳影響董事會決議的事。

但楊瓊瓔懷疑，經濟部跟國營會有沒有能力抗拒壓力，不讓台鹽綠能成為派系權貴禁臠。王美花承諾，會請台鹽綠能加強公司治理。

王美花說，台鹽綠能確因案場爭議，影響工作士氣，導致人力青黃不接，但立委只是協調相關人力問題，「絕不是施壓」。

至於台鹽吳容輝離任董事長後，職務2月就由商發署副署長劉雅娟暫代至今，對此王美花抱歉說「不好意思」，但是也還有總經理專業(公司業務)。董座何時補正？她說會再看看情況。