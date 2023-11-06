由於美國10月非農數據低於市場預期，就業人數新增15萬人，低於預期的18萬人，失業率也以3.9％高於預期的3.8％，顯示就業市場正在降溫，強化投資人對12月Fed不升息的看法，美股上周五全面收高，台指期6日早盤延續行情，大漲213點，暫報16,727點。

美國多項就業數據顯示，近期勞動市場明顯降溫，10月非農就業人數從9月29.7萬降至15萬，該數值為6月以來最低；另一方面，美國10月失業率意外升至3.9％，為2022年1月以來最高水準；平均時薪則月增0.2％幅低於預估的0.3％，而年增率4.1％，雖較預估的4.0％略高，卻低於9月的年增4.3％。

法人指出，這些報告都是就業市況也許開始轉弱的最新跡象。芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測，Fed明年3月底前降息一碼的機率有26.8％。消息傳出激勵高科技、半導體等成長股走強，小型股指標羅素兩千指數，同步上揚至10月17日以來新高。

觀察台灣期交所內的商品交易情況，富櫃200期貨上漲156點，暫報8,636點；半導體30期貨上漲69點，指數來到4,553點；國外指數部分，東證期貨上漲8.5點，來到2,363.5點；美國道瓊期貨上漲215點，指數暫報34,168點；美國那斯達克100期貨上漲222點，盤中報價15,189點。

元大期貨表示，當前美債殖利率回落至4.58％，驅動美元指數下降至105水平，但考量到美國經濟韌性，升息可能性不完全排除，美元處在高檔整理；美國聯準會11月利率會議按兵不動，令市場臆測升息循環已經到底，最新非農就業報告更強化Fed無需進一步升息的觀點，激勵市場樂觀情緒，不過高利率環境持續，台指仍須謹慎操作。